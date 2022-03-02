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- MEB, okullarda sosyal etkinliklere izin verecek
MEB, okullarda sosyal etkinliklere izin verecek
MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verecek.
- AA
- 02.03.2022 - 20:42
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.
Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.
BELİRLENEN KURALLARA UYGUN TEDBİRLER ALINARAK İZİN VERİLECEK
Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.