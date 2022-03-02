MEB, okullarda sosyal etkinliklere izin verecek

MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.

BELİRLENEN KURALLARA UYGUN TEDBİRLER ALINARAK İZİN VERİLECEK

Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.