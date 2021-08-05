MEB Özür Grubu tayinleri 2021: Eş durumu atamaları ne zaman?

Eş durumu öğretmen atama başvuru tarihleri, MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayımlanan atama takviminde belli oldu. Peki atamalar ne zaman başlayacak? İşte MEB Özür Grubu tayin takvimi 2021...

MEB bünyesinde çalışan öğretmenler için Özür Grubu tayin başvurularına dair bilgiler açıklandı.

Bu kapsamda atama takvimi de yakından takip ediliyor. Merak edilenlerin başında gelen eş durumundan dolayı atama başvurularına dair detaylar belli oldu.

Evli olan ve eş durumu nedeniyle tayin isteyecek olanlar, eş atamaları ne zaman sorusunu araştırıyor.

İşte atama takvimi ve detaylar...

ÖZÜR GRUBU ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Özür Grubu atamaları, eş durumundan veya yüksek lisans eğitimi nedeniyle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin tayinin çıkarılması durumudur.

Her İkisi de Bakanlığın Resmî Eğitim Kurumlarında Farklı İllerde Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı Yer Değiştirme İşlemi için başvurular 10-14 Eylül 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Eş durumu öğretmen tayini atama sonuçları 17 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

EŞ DURUMU TAYİNİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi "personel.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır

Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih başvurusunda atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini de dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.