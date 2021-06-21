MEB telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır? Telafi Eğitimi Veli İzin Belgesi alma ekranı 2021

Karnelerin 18 Haziran'da erişime açılmasının ardından gözler telafi eğitimine çevrildi. Telafi eğitimine katılmak isteyen öğrenciler, MEB telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süresi boyunca yaşanan aksaklıkları gidermek adına yazın telafi eğitimi uygulanacağını duyurmuştu.

Karnelerin 18 Haziran 2021 tarihinde e-Okul üzerinden erişime açılmasının ardından telafi eğitimi ile ilgili detaylar, gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı.

Telafi eğitimine katılmak isteyen öğrenciler ve velileri, telafi eğitimi başvurularının başlamasıyla birlikte MEB telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki MEB telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır? İşte Telafide Ben de Varım başvuru ekranı 2021...

MEB TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek telafi eğitim programı başvuruları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek. Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Telafi eğitimine girme, katılma belgesi "telafidebendevarım" sitesinden "telafide ben de varım dilekçesi indirme" işlemini yapabilirsiniz. İşte telafi eğitimi için doldurmanız gereken belge örneği: