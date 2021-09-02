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    MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı

    MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Eylül itibariyle başlayacak yeni öğretim yılının detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; ilk tatil kasım ayında.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.09.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 12:10
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    Milyonlarca çocuğun pandemi dönemindeki okul özlemi sona eriyor...

    Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe sayılı günler kala, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvim"i belli oldu.

    Takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından açıklandı.

    DERSLER 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

    Güncel takvime göre;

    Ders zili 6 Eylül’de çalacak.

    MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı #1

    İLK TATİL 15 KASIM'DA

    1. dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihlerinde,

    Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde,

    2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihlerinde olacak.

    KARNELER 17 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK

    Karne dağıtımı ise 17 Haziran 2022’de gerçekleşecek.

    MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı #2

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