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- MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı
MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Eylül itibariyle başlayacak yeni öğretim yılının detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; ilk tatil kasım ayında.
- AA & Ensonhaber
- 02.09.2021 - 11:46
- Güncelleme : 02.09.2021 - 12:10
Milyonlarca çocuğun pandemi dönemindeki okul özlemi sona eriyor...
Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe sayılı günler kala, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvim"i belli oldu.
Takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından açıklandı.
DERSLER 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Güncel takvime göre;
Ders zili 6 Eylül’de çalacak.
İLK TATİL 15 KASIM'DA
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihlerinde,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde,
2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihlerinde olacak.
KARNELER 17 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK
Karne dağıtımı ise 17 Haziran 2022’de gerçekleşecek.