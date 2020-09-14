Dolar
7.4934
0.2783%
Euro
8.9001
0.5161%
Altın
1947.76
0.3829%
Borsa
1109.84
0.6475%
G. Altın
468.161
0.4141%
Bitcoin
78569.86
1.3133%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    MEB, yüz yüze eğitim için 6 kitap hazırladı

    Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 15:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MEB, yüz yüze eğitim için 6 kitap hazırladı

    Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir