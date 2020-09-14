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- MEB, yüz yüze eğitim için 6 kitap hazırladı
MEB, yüz yüze eğitim için 6 kitap hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.
- DHA
- 14.09.2020 - 15:12
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.