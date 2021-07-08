MEBAR: Artırılmış Gerçeklik Uygulaması nedir? MEB'den yeni proje...

Milli Eğitim Bakanlığı, “Telafide Ben de Varım" kampanyasını desteklemek amacıyla Artırılmış Gerçeklik uygulamasını hazırladı. Peki, Artırılmış Gerçeklik uygulaması MEBAR nedir? İşte detaylar..

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecindeki aksaklıkları gidermek amacıyla “Telafide ben de varım” kampanyasını başlatmıştı.

Salgın sürecini öğrencilerin lehine çevirmeye devam eden MEB, şimdi ise yeni projesi Artırılmış Gerçeklik uygulamasıyla öğrencilerin eğitimlerine hız kazandırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve öğrencilerce, ücretsiz olarak kullanılması amaçlanan MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulamasını tanıttı. Söz konusu uygulama telafi eğitim ve etkinlikleri süresince kullanılabilecek mobil bir uygulama olarak oluşturuldu.

Öğrenciler MEBAR nedir? Artırılmış gerçeklik ne demek? araştırıyor. İşte MEBAR hakkında bilgiler..

MEBAR NEDİR?

MEBAR Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tamamen öğretmenler tarafından geliştirildi. Uygulama, Türkiye'nin en büyük ve ilk kurumsal artırılmış gerçeklik platformu ve uygulaması olma özelliğini taşıyor.

Bakan Selçuk, uygulamanın tanıtımını yaptığı açıklamada, MEBAR'da farklı disiplinlere yönelik hazırlanmış 3 boyutlu içerikler olduğunu belirtti.

Ayrıca Bakan Selçuk, söz konusu uygulamanın çocuklara artırılmış gerçeklik alanında bir farkındalık kazandıracağını ve yaşamının her alanında verimliliği artıracağını ifade etti.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR?

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, "Telafide Ben de Varım" kampanyasını desteklemek üzere oluşturuldu.

Bakan Selçuk, Artırılmış gerçeklik uygulamasının kutu içerikleri, telefonlar aracılığı ile de kullanılmaya uygun şekilde geliştirildiğini söyledi.

Dünyaya da bir örnek vaka olarak sunulabileceğini belirten Bakan Selçuk, bu tür işlerin genelde çok büyük şirketler tarafından çok uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yapıldığını ifade etti.

MEBAR artırılmış gerçeklik uygulamasının içinde kimya küpleri, güneş sistemi, anatomi, araçlar, harfler ve yaşamın her alanında kullanılabilecek daha nice eğitici ve öğretici içerikler bulunuyor. Kutu içeriklerine internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEBAR, telafi eğitim ve etkinliklerinde de kullanılacak. Uygulamanın, öğretmen ve öğrencilerce, yaşamın her alanında ücretsiz olarak kullanılması hedefleniyor.

MEBAR NASIL KULLANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Artırılmış Gerçeklik uygulamasının nasıl kullanıldığı merak ediliyor.

MEBAR internet sitesinde uygulamanın nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmiştir;

Sitede yer alan çıktılar menüsünden indirmek istediğiniz görselleri indirin. Daha sonra farklı boyutlarda yazıcıdan çıktısını alarak işaretli yerlerinden kesmeniz gerekir. Ardından uygulamayı çalıştırın ve kamera ekranını açtığınız görsele gösterin.