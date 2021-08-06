MEB'de devir teslim

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevi Ziya Selçuk'tan devraldı. Bakan Özer, okulları eylülde açmak istediklerini belirterek "Kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan atama kararları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden ayrılırken, yerine gelen yeni isim Mahmut Özer oldu.

Kararın ardından bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) devir teslim töreni gerçekleşti.

Bakanlık görevini Mahmut Özer'e devreden Selçuk, 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığı bakanlık görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

"ZİYA ÖĞRETMEN OLARAK HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisine milletin çocuklarına hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür eden Selçuk, görev yaptığı süre boyunca birlikte birçok projeye imza attığı çalışma arkadaşı Özer'e başarılar diledi.

Selçuk, yeni atanan bakan yardımcılarını da tebrik ederek "Ziya Öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik. Güzel ülkemin çocukları ve yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

MAHMUT ÖZER: BÜYÜK BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİM

Özer de kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve çok zor bir görevi devraldığının farkında olduğunu söyledi.

Son 1,5 yıldır koronavirüs salgınının getirdiği zorluklar nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de eğitimi asgari düzeyde sağlamanın ciddi bir mesele haline geldiğini ifade eden Özer, "Bu zor görevi Sayın Bakan'ımızdan devralırken en büyük avantajım 3 yıl birlikte kendisinin bakan yardımcısı olarak çalışmış olmamdır. Kendilerine bu süreç içerisinde ekiplerinde bana yer verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakan'ımız döneminde başlayan ve bir kısmını birlikte başarılı bir şekilde yürüttüğümüz çok önemli projeler var, bunları devam ettireceğiz. Öğretim üyesi bir eğitimci ve Milli Eğitim Bakanı olarak en temel amacım tüm çocuklarımızın, Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliği sağlamaktır." diye konuştu.

"ÖNCELİĞİM YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır.





"OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."