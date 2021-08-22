MEB'den açıklama geldi! Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti yer değiştirme başvurusu ne zaman?

MEB, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değişimine ilişkin açıklama yaptı. Peki sözleşmeli öğretmen sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayını yakından ilgilendiren açıklamada, başvuruların takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile yapılacağı belirtildi.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle gerçekleşecek.

Peki, sözleşmeli öğretmen sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman? İşte, detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SAĞLIK MAZERETİ İL DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme takvimi yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu başvuru ve onay işlemleri 23-27 Ağustos, ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek." ifadeleri yer aldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak ''Başvuru'' modülü üzerinden ''Elektronik Başvuru Formu'' doldurulmak suretiyle gerçekleştirecek.

Başvurular il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle incelenerek değerlendirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek; sözleşmeli öğretmenlerin sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecektir.