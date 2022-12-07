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    MEB'den Erzurum'da ortaokullu kızların kavgasıyla ilgili açıklama

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Erzurum'da 13-14 yaşlarındaki iki kız öğrencinin erkek meselesi yüzünden kavga ettikleri görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildi.
    • 07.12.2022 - 19:46
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    MEB'den Erzurum'da ortaokullu kızların kavgasıyla ilgili açıklama

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, 13 yaşındaki Çağla D., kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki İrem D. ile erkek arkadaş meselesi yüzünden tartıştı.

    Farklı okullarda okuyan iki kız öğrencinin atıl kalan afet konutlarında bir araya gelerek kavga ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

    Görüntülere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    MEB: Müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldı

    Görüntüler hakkında, MEB tarafından müteffiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

    Erzurum'da ortaokullu kızların erkek kavgası kamerada VİDEO

    MEB den Erzurum da ortaokullu kızların kavgasıyla ilgili açıklama #1

    MEB den Erzurum da ortaokullu kızların kavgasıyla ilgili açıklama #2


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