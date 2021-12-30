MEB'den mülakat sonucu itirazlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarının 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacağını ve sonuçlarının 14 Ocak 2022 tarihinde belli olacağını söyledi.

Öğretmenlik hayali kuran Binnur Karakoyun'un KPSS'den 91 puan alıp ancak mülakattan 51 puan alması, sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

Konu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri durumunda mülakatların tamamen kaldırılacağını söylemesi ile siyaset gündemine de girdi.

KILIÇDAROĞLU MEB'E GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talep ettiğini ancak yanıt almadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, son yaptığı açıklamasında yarın saat 13.00'de bakanlığa gideceğini duyurdu.

MEB'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adaletsiz bir uygulamanın söz konusu olmadığı vurgulanarak mülakatlara itirazlarla ilgili tarihler yayınlandı.

MEB'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır.

Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir.

"ADALETSİZ BİR UYGULAMA İÇİNDE BULUNULMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir.

Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir.

"İTİRAZLAR 3-7 OCAK TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK"

Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir."







