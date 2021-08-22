MEB'den velilere uyarı: Okul kayıt parası alınacak mı, ne kadar?

MEB'den velilere uyarı: Okul kayıt parası alınacak mı, ne kadar?

2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle okul kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen veliler, ''Okul kayıt parası alınacak mı, ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin belirlenen tedbirleri il yönetimlerine bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.

Söz konusu tedbirlerin yer aldığı yazıda okul kayıtlarında istenilen parayla ilgili de önemli bir ifade yer aldı. Okul kayıt işlemlerine başlayan veliler de bu yıl okul kayıt parası alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı.

Peki okul kayıt parası alınacak mı, ne kadar? İşte detaylar...

OKUL KAYIT PARASI ALINACAK MI, NE KADAR?

"2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu yazıda, okul yönetimlerinin kesinlikle ailelerden para talep edemeyeceği belirtildi.

Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.