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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis'te yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis'te yemin etti

Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılı töreninde yemin etti.