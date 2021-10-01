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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis'te yemin etti

    Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılı töreninde yemin etti.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 16:33
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis'te yemin etti

    Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.

    TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün toplandı.

    Düzenlenen törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap etti.

    TBMM'DE GÖREV YEMİNİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulunda yemin etti.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos’ta görevini Ziya Selçuk’tan almıştı.

    2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis'te yemin etti VİDEO

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis te yemin etti #1

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