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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere teşekkür etti

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.
    • AA
    • 12.10.2020 - 22:22
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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere teşekkür etti

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

    Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.

    SAĞLIK BAKANI KOCA: "HER ŞEY SIRAYLA"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere teşekkür etti #1

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