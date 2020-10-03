Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

Bakan Ziya Selçuk, yayınları takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocuklar için "Müthiş bir meziyet kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.