Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

    Bakan Ziya Selçuk, yayınları takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocuklar için "Müthiş bir meziyet kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 13:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı.

    Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tan EBA TV paylaşımı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir