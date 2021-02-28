Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan erteleme açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için vatandaşlardan özür diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimindeki değişiklik hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Selçuk, daha önce yüz yüze eğitim için verilen 1 Mart tarihinde ertelemeye gidilmesi nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

VAKA ARTIŞI YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE NEDEN OLDU

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.