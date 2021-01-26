Milli Eğitim Bakanı'ndan velilere yarıyıl tatili önerileri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukları ekranlardan uzak tutmalarını tavsiye etti.

Eğitim-öğretimde yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler, tatilde de kısıtlamalar nedeniyle zamanlarının çoğunu evlerinde geçirmek durumunda kalacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tatil hakkında velilere bazı tavsiyelerde bulundu.

"ÇOCUKLARINIZI EKRANLARDAN UZAK TUTUN"

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var. Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.