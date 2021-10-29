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    Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapabilecek

    Milli Eğitim Bakanlığınca, milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacak.
    • AA
    • 29.10.2021 - 00:43
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    Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapabilecek

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak.

    İl Milli Eğitim müdürlükleri işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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