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- Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapabilecek
Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapabilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca, milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacak.
- AA
- 29.10.2021 - 00:43
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak.
İl Milli Eğitim müdürlükleri işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.