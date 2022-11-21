MSB ALIMLARI: Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki, Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresinden duyurusu ile Muvazzaf astsubay alımı başvuruları başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyurunun ardından, 7 Kasım 2022 tarihinde başvurular erişime açıldı.

Ön başvuru, seçim aşamaları ve fiziki yeterlilik aşamalarından oluşacak 2023 astsubay alımı başvuru şartları arasında adaylarda; 2022 KPSS Ön Lisans ve 2021/2022 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 puan almış olma koşulu aranacak.

Bu şartları oluşturan ve başvuru yapmak isteyen adaylar ise son tarihi ve detayları merak ediyor.

Bu kapsamda adayların gündeminde, "Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusu var.

Peki, Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte yanıtı....

Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

MSB astsubay alımı başvuruları, 7 Kasım - 27 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar sürecek.

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşecek.

Şartları nelerdir?

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır.

Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.

Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır.