19 Mayıs'ta sona eren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021 tercih sonuçları açıklandı.

Askeri eğitim almak isteyen binlerce aday 2021 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu.

30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan tercihler erişime açıldı.

MSÜ 2021 TERCİH SONUÇLARI

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

Bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik gibi bazı testlere girecek.