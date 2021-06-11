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MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı
19 Mayıs'ta sona eren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021 tercih sonuçları açıklandı.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 13:13
- Güncelleme : 11.06.2021 - 13:15
Askeri eğitim almak isteyen binlerce aday 2021 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu.
30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan tercihler erişime açıldı.
MSÜ 2021 TERCİH SONUÇLARI
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."
Bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik gibi bazı testlere girecek.