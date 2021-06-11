Milli Savunma Üniversitesi tercihinde bulunan adaylar, 2021 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı..

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri, 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranırken Milli Savunma Üniversitesi'nden bir son dakika açıklaması geldi.

Peki MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2021 tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ 2021 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Askeri eğitim almak isteyen binlerce aday, 2021 30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında alınan MSÜ tercih işlemlerinin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyordu.

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. MSÜ yaptığı açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik gibi bazı testlere girecek.