MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuru yapmak isteyenler, sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (2022-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı.

Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, MSÜ sınavı ve başvuru tarihlerine odaklandı.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Konuya ilişkin açıklamalar, ''MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?'' sorularıyla takip ediliyor.

Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri...

2022 MSÜ SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre; 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 13 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlatılacak. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, HAGİ TARİHTE YAPILACAK?

MSÜ 2022 sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavlara katılım sağlayan adayların sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.