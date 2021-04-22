MSÜ cevap kağıtları erişime açıldı mı? 2021 MSÜ sınavı cevap kağıdı görüntüleme ekranı

4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavının cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. İşte, 2021 MSÜ sınavı cevap kağıdı görüntüleme ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 4 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştı.

Askeri öğrenci adayları, sınavın açıklanacağı tarihi merakla beklerken ÖSYM, bir son dakika sürprizi yaptı ve sonuçları erken açıkladı.

Sonuçların açıklanmasının akabinde ÖSYM, MSÜ sınavının cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.

İşte, 2021 MSÜ sınavı cevap kağıdı görüntüleme ekranı...

2021 MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, MSÜ sınavı sonuçlarının ardından sınava giren adayların cevap kağtılarını erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

2021 MSÜ SINAVI CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI



