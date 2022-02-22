MSÜ geç başvuruları başladı: 2022 MSÜ geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

MSÜ geç başvuruları başladı: 2022 MSÜ geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için son şans özelliği taşıyan 2022 MSÜ geç başvuruları başladı. Peki 2022 MSÜ geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 MSÜ geç başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar tarafından 2022 MSÜ geç başvuru ücretiyle birlikte geç başvuru ekranı araştırılıyor.

Askeri üniversitelere hazırlanan adaylar, 2022 MSÜ geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? merak ediyor.

Başvuru kılavuzunda belirlenen adımlara göre gerekli şartları sağlayan adaylar, başvurularını yapabilecek. İşte 2022 MSÜ geç başvuru ekranı...

2022 MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2022 MSÜ geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. 22 Şubat 2022 yani bugün saat 10.00'da başlayacak başvurular, saat 23:59'da sona erecek.

2022 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 MSÜ geç başvuru ücreti 195 TL olarak yatırılacak. Ödemeler kurumun kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.

27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek olan 2022 MSÜ sonuçları, 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. MSÜ sınavı yeni alınan kararla birlikte 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 13.00'te sona erecek.