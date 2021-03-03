MSÜ sınavı geç başvuruları bugün yapılacak

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili adaylara hatırlatmada bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.

BUGÜN 23.59'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvurular bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacak.

SINAV 4 NİSAN'DA

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.