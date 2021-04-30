MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır? MSÜ tercih ekranı 2021

MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır? MSÜ tercih ekranı 2021

2021 MSÜ sınav sonuçlarının 22 Nisan'da adayların erişimine açılmasının ardından gözler, 2021 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki MSÜ tercihleri başladı mı?

4 Nisan'da gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları, 22 Nisan'da adayların erişimine açıldı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce askeri öğrenci adayı, 2021 MSÜ tercih işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri kılavuzda belirtilen tarihe kadar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Peki, MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte, MSÜ tercihleri 2021...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Millî Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek. Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.