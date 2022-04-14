MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ taban puanları ve kontenjanları

MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ taban puanları ve kontenjanları

2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ tercih tarihleri, gündemdeki yerini aldı. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 MSÜ taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) sonuçları, 14 Nisan Peşembe günü açıklandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri, Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adayların gündemindeki yerini aldı.

Sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, 2022 MSÜ tercih tarihleri ile birlikte MSÜ taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Adaylar, tercih işlemlerini taban ve tavan puanlar doğrultusunda https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Peki 2022 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

2022 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

ÖSYM, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarını 14 Nisan Perşembe günü yani bugün açıkladı. Sınav sonuçları, ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ taban puanları açıklandı mı?

2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar belli olduktan sonra detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yılların puanları ise şu şekildeydi:

2021 MSÜ erkek adaylar için taban puanlar

Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ kadın adaylar için taban puanlar

Milli Savunma Üniversitesi'nde kadın adaylar için hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde: