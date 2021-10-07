Mühendislik Tamamlama tercih ekranı 2021: Mühendislik Tamamlama tercihi nasıl yapılır?

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. Peki mühendislik tamamlama tercihi nasıl yapılır? İşte 2021 Mühendislik Tamamlama tercih ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu'nu yayınladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021-Mühendislik Tamamlama tercihleri, 6 Ekim tarihinde başladı ve 11 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

Tercih başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, Mühendislik Tamamlama tercihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki, ÖSYM mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih ekranı ve tercih kılavuzu...

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

''2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 14.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 06 - 11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.''

2016 Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2, 2019-ALES/1, 2019-ALES/2, 2019-ALES/3, 2020-ALES/1, 2020-ALES/2 veya 2021-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.