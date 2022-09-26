MÜJDE GELDİ I KYK yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu 2022?

MÜJDE GELDİ I KYK yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjde verdi. Beslenme yardımı hakkında konuşan Erdoğan, yapılan yeni düzenlemeden bahsetti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30'da başlayan ve 2 saat 30 dakika süren toplantı, geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

Kabine sonrası önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler için müjde verdi.

KYK yurtlarında kalan gençlerin beslenme yardımı hakkında konuşan Erdoğan, günlük olarak verilen ücretin miktarını artırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını merak edenler ise " KYK yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu 2022?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, KYK yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu 2022? İşte açıklamanın tamamı...

KYK yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası KYK yurtlarındaki beslenme yardımıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz.

Böylece beslenme yardımını 2.5 katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz.

Yurtlarımızdaki yatak sayısını 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin eğitiminden mahrum kalmamasını sağlıyoruz.",