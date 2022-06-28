MÜJDE: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi ay yapılacak?

MÜJDE: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi ay yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen adaylarının yüzünü güldürecek atama haberi geldi. Peki öğretmen ataması ne zaman, hangi ayda yapılacak? İşte tarihi...

Atanma hayali kuran binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklamaları yakından takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Atama müjdesinin ardından devlet okullarında görev yapmayı bekleyen öğretmenler, atama takvimi ile ilgili aramalarını hızlandırdı.

Peki öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi yayınlandı mı? Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte son durum...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022

Bakan Mahmut Özer , "2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Detaylar haftaya açıklanacak

Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor. Kadro ve branş dağılımı da atama takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.