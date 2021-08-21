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- Müjdeyi Bakan Özer verdi: AÖF telafi sınavlarını kaçıranlar ne yapacak?
Müjdeyi Bakan Özer verdi: AÖF telafi sınavlarını kaçıranlar ne yapacak?
Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayanlar için, Bakan Özer yeni bir açıklama yaptı. Bunun akabinde, "Sınavlara katılamayan öğrenciler ne yapacak?" sorusu gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 16:01
- Güncelleme : 21.08.2021 - 16:02
Eğitimlerine açık öğretimden devam etmek isteyen ancak sınavlara giremeyen öğrencileri telaş sardı.
Öğrenciler sınava girebilmek için yeni bir hak daha tanınmasını isterken, kritik açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Öğrenciler gelen son dakika bilgisini araştırarak, "Sınavlara katılamayan öğrenciler ne yapacak?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Sınavlara katılamayan öğrenciler ne yapacak?
SINAVA KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.