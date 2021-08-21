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Müjdeyi Bakan Özer verdi: AÖF telafi sınavlarını kaçıranlar ne yapacak?

Müjdeyi Bakan Özer verdi: AÖF telafi sınavlarını kaçıranlar ne yapacak?

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayanlar için, Bakan Özer yeni bir açıklama yaptı. Bunun akabinde, "Sınavlara katılamayan öğrenciler ne yapacak?" sorusu gündeme geldi.