Muş'ta bir müdür, öğrencisi olduğu liseye atandı

Muş'ta bir müdür, öğrencisi olduğu liseye atandı

Öğrencilik yaptığı lisede 16 yıl boyunca öğretmenlik yapan Erhan Subaşı, şimdi de yıllarını verdiği okulda müdür olmanın heyecanını yaşıyor.

Muş'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Erhan Subaşı, lise öğrenimini Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

40 yaşındaki Erhan Subaşı, 20 yıl sonra aynı okula müdür olarak atanmanın sevincini yaşadı.

Subaşı, Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında öğrenim gördüğü liseye Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğretmeni olarak atandığını ve aynı sıralarda bu sefer eğitim verdiğini anlattı.

GENÇLİĞİNİN GEÇTİĞİ OKULA, MÜDÜR OLARAK ATANDI

Öğretmen olarak göreve başladığı okulda önce atolye ve alan şefliği yaptığını, 2014 yılında müdür yardımcılığı görevini üstlendiğini belirten Subaşı, gençliğinin geçtiği okula bu yıl da müdür olarak atandığını söyledi.

Muş'ta bir müdür, öğrencisi olduğu liseye atandı ViDEO

ÖMRÜNÜ AYNI OKULA ADADI

Öğrencileri ile aynı sıralardan geldiğini bu yüzden onlarla sağlıklı bir iletişim kurduğunu vurgulayan Okul Müdürü Erhan Subaşı, şunları söyledi:

"20 yılım aynı okulda geçti. Öğrenci olarak başlayıp müdürlüğe atanmak farklı bir deneyim oldu. Benim için sevindirici bir durum. Ayrıca bu yöredeki insanların örf, adetini, kültürünü bildiğim için, bu yörenin insanı olduğum için daha iyi şekilde öğrencilerle diyalog kuruyorum.

Öğrenci olduğum yıllarda gezdiğim koridorlarda, öğrenim gördüğüm sınıflara öğretmenlik yaptım, idarecilik, alan şefliği yaptım, şimdi okul müdürü olarak görev yapıyorum. Bu okulu koridoruyla, taşı toprağı, sınıfıyla A dan Z ye bildiğim için çok memnunum.

Öğrencisi olduğum bir okulda müdür olarak gezmek, okulun bütün ihtiyaçlarını bilmek ve o okulla bir bütün olmak benim içi mutluluk verici. İnşallah güzel hizmetler vereceğim."

































