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    Muş'ta eğitime kar engeli

    Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 20:14
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 20:59
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    Muş'ta eğitime kar engeli

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.


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