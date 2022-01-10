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Muş'ta eğitime kar engeli
Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
- DHA
- 10.01.2022 - 20:14
- Güncelleme : 10.01.2022 - 20:59
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.