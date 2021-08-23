Nefesler tutuldu: Üniversite sonuçları bu hafta açıklanır mı?

Nefesler tutuldu: Üniversite sonuçları bu hafta açıklanır mı?

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, YKS sonuçlarının ardından tercihlerini tamamladı. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarında... Peki üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, hangi üniversiteyi kazandıklarını öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar için geri sayım başladı.

05-20 Ağustos tarihleri arasında tercih yapan öğrenciler sonuçlara kilitlenmiş durumda...

Adaylar ve veliler, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS tercihleri bu hafta açıklanır mı sorularını sıklıkla araştırıyor.

Peki üniversite sonuçları bu hafta açıklanacak mı? İşte o tarih...

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

2021 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.