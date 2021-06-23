Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? 26-27 Haziran nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2021

Kimlik kartını kaybeden öğrenciler, 2021 YKS sınavına sayılı günler kala nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? İşte detaylar..

2 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala sınavla ilgili detaylar araştırılıyor.

Özellikle kimliğini kaybedenler veya kimlikle ilgili farklı bir sorun yaşayanlar, hafta sonu nüfus müdürlüklerinin açık olup olmayacağını merak ediyor.

26-27 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlüklerinin açık olacak mı? sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt buldu.

Peki nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? İşte 26-27 Haziran nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2021

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine YKS sınavının yapılacağı 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak kuralların yer aldığı "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

HAFTA SONU KIRTASİYE VE FOTOĞRAFÇILAR AÇIK OLACAK MI?

27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.