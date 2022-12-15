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    Ocak tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

    Ocak ayı karnelerini merak edenler, "Ocak tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Ocak tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?
    • 15.12.2022 - 14:44
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    Ocak tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

    Yoğun bir seneye başlayan binlerce öğrenci ve öğretmen, kasım tatili ile nefes alma imkanı buldu.

    Birçok öğrenci bir haftalık arada hem okullarını özledi hem de tatil yapmanın tadını çıkardı.

    Ancak öğrenci ve öğretmenlerin tatil süresi bu kadarla sınırlı değil. Öğrenciler, ara tatil ile daha uzun süre dinlenme imkanı bulacak.

    MEB takvimine göre ocak tatili için geri sayım başladı. Şubat tatili olarak da bilinen sömest tatili ise Ocak ayında başlayacak.

    Peki, Ocak tatili ne zaman başlayacak?  İşte detaylar...

    Ocak tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek?

    Sömestr tatili 2023 yılında 23 Ocak-3 Şubat arasında gerçekleşecek.

    20 Ocak Cuma günü ders bitiminde karneler alınacak ve ocak tatili başlamış olacak.

    İkinci dönem eğitime 6 Şubat Pazartesi günü başlanılacak.

    Ocak tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek? #1

    2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ

    • 14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak.
    • 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili yapılacak.
    • 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
    • 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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