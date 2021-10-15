Öğrencilere ‘yardımcı kitap aldırılamaz’ kararı Resmi Gazete’de

Velileri kara kara düşündüren ek kitap isteği artık olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar Resmi Gazete’de yayınladı. Kararda “diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz” denildi.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğretmenlerden ek kitap listeleri geldi…

Her ders için istenen kaynak kitapların fiyatları 1000 liraya kadar çıktı. Veliler ek külfetten, öğretmenler ise kitapların yetersizliğinden şikayetçi olunca, Milli Eğitim Bakanlığı olaya el attı.

Buna göre bakanlık, bütün sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak.

PAKETİN İLKİ ERİŞİME AÇILDI

Öyle ki ilkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar bütün öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki, bakanlığın resmi sitesinden ücretsiz erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

KARAR RESMİ GAZETE’DE: 32 VE 33’ÜNCÜ MADDE

Uygulama hayata geçince, karar da Resmi Gazete’de yayınlandı.

Öğrencilere ‘yardımcı kitap aldırılamaz’ kararında şu ifadelere yer verildi:

“MADDE 32 – (1) Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.

MADDE 33 – (1) Taslak ders kitabının inceleme sürecinin herhangi bir aşamasında veya ders kitabı olarak kabul edildikten sonra Kurul kararı olmadığı hâlde; bu karar varmış gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, telif hakkı ihlalinde bulunan veya intihal yapan başvuru sahibi ve kitabın hazırlanmasında görev alanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Suçu mahkeme kararı ile sabit olan başvuru sahibi ve kitabın hazırlanmasında görev alanların işlediği suç ile ilgili ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilir ve diğer taslak ders kitapları ile ilgili başvuruları beş yıl süreyle kabul edilmez.

(2) Ders kitabı olarak kabul edilen ve 5 inci maddeye aykırılığı veya takma ad kullandığı sonradan tespit edilen kitaplara ait Kurul kararı iptal edilir ve bu durumda oluşacak zarar kamu yararı gözetilerek başvuru sahibine ödettirilir.”