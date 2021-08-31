Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar oldu? MEB son dakika olarak duyurdu!

Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar oldu? MEB son dakika olarak duyurdu!

Öğretmenlerin gözü, öğretim yılı için yapılacak olan hazırlık ödemesinde. Bunun akabinde öğretmenler, "Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

6 Eylül tarihinden itibaren "yüz yüze" eğitim başlayacak ancak öğretmenler hazırlık ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlık yapan ve öğrencilerine kavuşmayı bekleyen öğrenciler, "Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Öğretmenlerin beklediği bu açıklamaya ilişkin bilgiler ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Peki, Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar oldu?

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK, NE KADAR OLDU?

Öğretmenlerin hazırlık döneminde alacağı ücret ve tarihi belli oldu. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl bin 250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.