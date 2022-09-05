ÖĞRETMEN ATAMASI I Yeni atama olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI I Yeni atama olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman?

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğretmenler, "Yeni atama olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman?" sorularını araştırmaya koyuldu.

Ağustos ayının sona ermesinin ardından, eylül geldi ve okullar resmi olarak açıldı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken, öğretmen olma hayali kuranlar ise gözünü atamalara çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu 20 bin öğretmenden 10 bini ise İstanbul'a atandı.

Ancak bu atamada şanlı olmayan ve öğretmenlik için heveslenemeyenler de vardı...

Yeni sezonda öğretmenlik yapmak isteyenler yeni atama olup olmayacağını öğrenmek istiyor.

Bu kapsamda da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu.

Peki, Yeni atama olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte yanıtı..

Yeni atama olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman?

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacaktır. Ataması yapılan öğretmenlerimiz 12 Ey'lül'de görev başı yapacak" ifadelerini kullandı.

Yeni öğretmen istihdamları için henüz net bir tarih vermeyen Bakan Özer'in açıklamalarının ardından, yeni atamaların Şubat ayında yani ikinci dönemin başlangıcıyla yapılacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması yapıldı ve atamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.