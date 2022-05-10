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    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi bekleniyor!

    Yeni dönemde atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, gözlerini MEB'den gelecek açıklamalara çevirdi. Peki öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:30
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    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi bekleniyor!

    Atanma hayali kuran binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklamaları yakından takip ediyor.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz Nisan ayında öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

    Bakan Özer, yaptığı açıklamada bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve çalışmaların devam ettiğini duyurmuştu.

    Atama müjdesinin ardından devlet okullarında görev yapmayı bekleyen öğretmenler, atama takvimi ile ilgili aramalarını hızlandırdı.

    Kontenjan ve branş dağılımlarını gösteren 2022 öğretmen atama takvimi için gözler MEB'e çevrildi.

    Peki öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi yayınlandı mı? Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte son durum...

    2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi yayınlandı mı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen ataması müjdesi vermişti.

    Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özer, ''Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak.'' demişti.

    Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor. Kadro ve branş dağılımı da atama takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi bekleniyor! #1


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