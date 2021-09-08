MEB, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 eş durumu tayin sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamayla MEBBİS üzerinden alınan sözleşmeli öğretmenlik eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru süreci uzatıldı.

En az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin başvuruda bulunabildiği süreçle ilgili yapılan açıklamada detaylara da yer verildi.

Açıklamanın ardından "2021 Sözleşmeli öğretmenlik eş durumu yer değiştirme başvuruları uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Sözleşmeli öğretmenlik eş durumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2021 eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YER DEĞİŞTİRME AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin son başvuru tarihinin 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Genel Müdürlüğümüzün 26 Ağustos 2020 tarihli ve 30234227 sayılı yazısı ile tüm valiliklere bilgi verilmiş ve bu kapsamda başvurular MEBBİS üzerinden 3 Eylül 2021- 7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştır.'' denildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Söz konusu yazının 3, 5, 6, 8, 10 ve 13'üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihinin, 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiş olup başvuruların 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatıldığı bildirildi. Buna göre;

1- 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle en az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimiz de bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.

2- Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

3- Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

4- 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı il'e atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

5- Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan/tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir.

6- Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacaktır.