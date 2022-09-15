Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar 2022? Öğretmenlere öğretmenevinde yüz kaç indirim yapılacak?

Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar 2022? Öğretmenlere öğretmenevinde yüz kaç indirim yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenevleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar 2022? Öğretmenlere öğretmenevinde yüz kaç indirim yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den binlerce öğretmeni sevindirecek müjde geldi.

Öğretmenlerin zorlanmaması ve öğretmenevlerinde rahat kalmalarını isteyen Özer, bu konu hakkında detaylandırma yaptı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirten Özer, öğretmenevlerindeki fiyat indirimi hakkında konuştu.

Konuya ilişkin detayları merak edenler, "Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar 2022? Öğretmenlere öğretmenevinde yüz kaç indirim yapılacak?" sorularını gündeme getirdi.

Peki,Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar 2022? Öğretmenlere öğretmenevinde yüz kaç indirim yapılacak? İşte yanıtı...

Öğretmenevi konaklama fiyatları ne kadar 2022?v Öğretmenlere öğretmenevinde yüz kaç indirim yapılacak?

Öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmesiyle alakalı yeni bir düzenleme yapıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

“17 Haziran’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz.

Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için yeni bir adım attık.

Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."