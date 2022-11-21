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    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?

    Kasım ayının sonuna doğru gelinmesiyle birlikte, Öğretmenler Günü ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?
    • 21.11.2022 - 14:05
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    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?

    Her yıl olduğu gibi Öğretmenler Günü bu yılda coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

    Binlerce çocuğun üzerinde emeği olan öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından unutulmak istemiyor.

    Karşılıksız sevgi ve bilgi veren öğretmenlerin gününü kutlamak isteyenler ise ne zamana denk geldiğini  araştırıyor.

    Öğretmenler Günü'nü unutmak istemeyenler, "Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? İşte yanıtı...

    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

    24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil sayılmıyor.

    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? #1


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