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Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi açıklandı
MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar, alan değişikliği için 7-11 Şubat tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
- AA
- 30.12.2021 - 14:42
- Güncelleme : 30.12.2021 - 14:56
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimini yayınladı.
Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.
ATAMA TARİHİ 1 MART
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.
Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla olacak.