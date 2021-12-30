Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi açıklandı

MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar, alan değişikliği için 7-11 Şubat tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimini yayınladı.

Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

ATAMA TARİHİ 1 MART

Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.

Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla olacak.