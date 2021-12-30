Euro
14.7456
2.49%
Dolar
13.0084
2.76%
Altın
753.8790
2.59%
Borsa
1,879.06
-0.87%
Bitcoin
613.149
4.13%
BTXN Coin
36.08
-0.35%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi açıklandı

    MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar, alan değişikliği için 7-11 Şubat tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
    • AA
    • 30.12.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimini yayınladı.

    Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

    ATAMA TARİHİ 1 MART

    Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.

    Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla olacak.

    Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi açıklandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir