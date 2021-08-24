Öğretmenlerin gözü bu haberde: Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar oldu, ne zaman yatırılacak?

Öğretmenlerin gözü bu haberde: Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar oldu, ne zaman yatırılacak?

Her yıl düzenli olarak verilen, eski adıyla kırtasiye parası olarak bilinen eğitime hazırlık ödeneğine ilişkin araştırma yapılıyor. Peki, "Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak, ne kadar oldu?"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ödenen eğitime hazırlık ödeneğine ilişkin detaylar merak ediliyor.

MEB tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor.

Bunun akabinde, memur sendikaları ve hükümet arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucu memur maaş zammı belli oldu.

Bu gelişmelerle birlikte, "Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar oldu, ne zaman yatırılacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar oldu, ne zaman yatırılacak?

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince, öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında bin 210 TL, 2021 yılında bin 250 TL olarak ödendi.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için bin 325 TL'ye; 2023 yılı için bin 400 TL'ye çıkarıldı.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitime Hazırlık Ödeneği'nin eylülün ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

Ödenek yapılan zam eşliğinde 2022 yılı için bin 325 TL'ye; 2023 yılı için bin 400 TL'ye çıkarıldı.