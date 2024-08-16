Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçları açıklandı.

DHA

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve benzeri nedenlerle mazereti olanlar için yayımlanan duyuru kapsamında, başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük bir kısmının yer değişikliği, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

ATANAMAYANLAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA PLANLANIYOR

Bununla birlikte, tercih ettikleri yerlere atanamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlanıyor. Özellikle aile birliği mazereti başta olmak üzere, diğer mazeret gruplarından yer değişikliği yapılamayan öğretmenlerin talepleri, eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda, gerekirse birebir görüşmelerle değerlendirilecek ve karşılanmaya çalışılacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)