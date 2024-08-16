Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

DHA
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve benzeri nedenlerle mazereti olanlar için yayımlanan duyuru kapsamında, başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük bir kısmının yer değişikliği, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
ATANAMAYANLAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA PLANLANIYOR
Bununla birlikte, tercih ettikleri yerlere atanamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlanıyor. Özellikle aile birliği mazereti başta olmak üzere, diğer mazeret gruplarından yer değişikliği yapılamayan öğretmenlerin talepleri, eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda, gerekirse birebir görüşmelerle değerlendirilecek ve karşılanmaya çalışılacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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