Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı!

Uzun süredir merakla beklenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ikinci örnek soru kitapçıkları bugün itibariyle erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ait ikinci örnek soru kitapçığı, yayınlandı.

Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği konu ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı." ifadelerine yer verildi.

Örnek soru kitapçığına ulaşmak için MEB resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.