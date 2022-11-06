Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kütüphanelerindeki kitap sayısının yüzde 260 oranında arttığını ifade etti.

Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi, meyvelerini verdi.

Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı anaokullarında 3 milyon 355 bin 113, ilköğretimde 68 milyon 985 bin 198, ortaöğretimde 30 milyon 834 bin 250 olmak üzere toplam 103 milyon 174 bin 561'e ulaştı.



Yıl sonundaki 100 milyon kitap hedefi şimdiden aşıldı



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu proje kapsamında, geçen yılın sonunda Türkiye'de kütüphanesiz okul bırakmadıklarını, yıl sonundaki 100 milyon kitap hedefini şimdiden aşarak okullardaki kitap sayısını 103 milyon 174 bin 561'e ulaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 26 Ekim 2021'de Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni başlattıklarını hatırlattı.

222 milyon lira ödenek kullanıldı

Türkiye'de hiçbir okulu kütüphanesiz bırakmadıklarını dile getiren Özer, "Proje kapsamında, 222 milyon lira ödenek kullandık." bilgisini verdi.

Kitap sayısında yüzde 260 artış

AA'nın haberine göre, roje öncesinde ülke genelinde okul kütüphanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduğunu bildiren Özer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Okullarımızın kitap sayısının 2022 sonu itibarıyla 100 milyona ulaşmasını hedeflemiştik. Diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizdeki hedefimize de erken ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira bugün itibarıyla okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yüzde 260 oranında artarak 103 milyon kitap sayısını aştı. Böylece çocuklarımızın daha fazla sayıda nitelikli eserle buluşması sağlanmış oldu."