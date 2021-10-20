Okul pansiyon ücretleri belli oldu! 2022 Okul pansiyon fiyatları ne kadar?

Okul pansiyon ücretleri belli oldu! 2022 Okul pansiyon fiyatları ne kadar?

Vatandaşlar, uzun süredir okulların pansiyon ücretlerini araştırıyordu. MEB'e bağlı eğitim kurumlarının 2022 yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Peki 2022 okul pansiyon fiyatları ne kadar?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul pansiyon ücretleri veliler tarafından merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının 2022 yılı pansiyon ücretleri belli oldu.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derleme doğrultusunda pansiyon ücretleri ve artış oranları belirlendi.

Yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69.4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12.9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12.8 artacak.

Peki 2022 yılı okul pansiyon fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 yılı okulların panisyon ücretleri...

2022 OKUL PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak.

Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.