Vaka sayısının 20 bin bandını geçmesinin ardından gözler MEB'e çevrildi. Vatandaşlar, Okula devamlılık oranı yüzde kaç, vaka artışı okula devamlılık oranını etkiledi mi? sorusunu araştırmaya başladı.

Vaka sayısı 28 bin bandına gelirken, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz.

Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimle ilgili sorulara Bakan Koca net yanıtlar verirken, vaka saysının okula devamlılığa etki edip etmediği gündeme gelen bir diğer konu oldu.

Bu konuyla alakalı olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve vatandaşların kafasındaki soruları cevaplandırdı.

Peki, Okula devamlılık oranı yüzde kaç, vaka artışı okula devamlılık oranını etkiledi mi? İşte detaylar...

OKULA DEVAMLILIK ORANI YÜZDE KAÇ, VAAK ARTIŞI ETKİLEDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95’in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor.

Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz.

Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor.”