Okula uyum haftası tarihleri 2021-2022: Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?

Okula uyum haftası tarihleri 2021-2022: Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kreş ve anaokulların açılış tarihi, veliler tarafından araştırılıyor. Peki kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte kayıt tarihleri...

Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala velilerin gündeminde kreşler ve anaokullarının açılış tarihleri yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2021- 2022 eğitim öğretim yılı için, "Tüm okullarımız zamanında açılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından veliler tarafından yeni eğitim öğretim döneminde kreşler ve anaokullarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

1,5 yılın ardından eğitim öğretimin yüz yüze yapılması için hazırlıklar başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı.

Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim öğretim yılı okula uyum haftası tarihleri...

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Yayınlanan takvime göre, birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.